Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин поручил подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Белоруссии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путиным были даны соответствующие указания по подготовке первой партии поставок, которые будут предназначаться для Белоруссии", – цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь отметил, что стороны придают большое значение сотрудничеству в этой области.

Ранее Путин сообщил, что Белоруссия станет одной из первых стран, которая получит российскую вакцину от коронавируса. Также принято решение об участии белорусов в третьем этапе испытаний вакцины.

На встрече президентов двух стран в Сочи Лукашенко поблагодарил Россию за обеспечение Белоруссии вакциной.

"Наши специалисты и ученые заметили, что этот вирус уже не тот. Но боюсь, что этот вирус будет накладываться на гриппозные разные вирусы, которые бродят здесь, и поэтому нам с вами нет необходимости расслабляться", – сообщил президент Белоруссии.

Отечественная вакцина против коронавируса зарегистрирована 11 августа. Препарат получил название "Спутник V". На данный момент в Москве идет третий, пострегистрационный этап клинических исследований препарата.