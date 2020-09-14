Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин поручил подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Белоруссии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путиным были даны соответствующие указания по подготовке первой партии поставок, которые будут предназначаться для Белоруссии", – цитирует Пескова РИА Новости.
Пресс-секретарь отметил, что стороны придают большое значение сотрудничеству в этой области.
Ранее Путин сообщил, что Белоруссия станет одной из первых стран, которая получит российскую вакцину от коронавируса. Также принято решение об участии белорусов в третьем этапе испытаний вакцины.
На встрече президентов двух стран в Сочи Лукашенко поблагодарил Россию за обеспечение Белоруссии вакциной.
"Наши специалисты и ученые заметили, что этот вирус уже не тот. Но боюсь, что этот вирус будет накладываться на гриппозные разные вирусы, которые бродят здесь, и поэтому нам с вами нет необходимости расслабляться", – сообщил президент Белоруссии.
Отечественная вакцина против коронавируса зарегистрирована 11 августа. Препарат получил название "Спутник V". На данный момент в Москве идет третий, пострегистрационный этап клинических исследований препарата.
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