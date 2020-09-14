Часть кредита Белоруссии пойдет на рефинансирование прежних долгов – Песков

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Часть нового кредита, который Россия предоставит Белоруссии, будет предназначена для рефинансирования прежних долгов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств, часть – это новые денежные средства", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ предоставит Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Этот вопрос уже прорабатывают представители Минфинов обеих стран.

Также Путин поручил подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Белоруссии. Пресс-секретарь отметил, что стороны придают большое значение сотрудничеству в этой области.

14 сентября в Сочи в формате "один на один" состоялась встреча Путина и Александра Лукашенко. Стороны обсудили развитие отношений между странами-соседями.