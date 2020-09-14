Часть кредита Белоруссии пойдет на рефинансирование прежних долгов – Песков

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Часть нового кредита, который Россия предоставит Белоруссии, будет предназначена для рефинансирования прежних долгов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств, часть – это новые денежные средства", – цитирует Пескова ТАСС.
Ранее Владимир Путин заявил, что РФ предоставит Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Этот вопрос уже прорабатывают представители Минфинов обеих стран.
Также Путин поручил подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Белоруссии. Пресс-секретарь отметил, что стороны придают большое значение сотрудничеству в этой области.
14 сентября в Сочи в формате "один на один" состоялась встреча Путина и Александра Лукашенко. Стороны обсудили развитие отношений между странами-соседями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: