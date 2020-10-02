Белоруссия попросила Литву и Польшу сократить число своих дипломатов в стране

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Польше и Литве предложили сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно. Установлен срок до 9 октября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Совершенно очевидно то, что мы довольно долго и терпеливо отслеживали все откровенно недружественные телодвижения в отношении нашей страны со стороны Польши и Литвы… В этой связи сегодня в МИД Беларуси вызваны послы Польши и Литвы", – заявил представитель дипмиссии Глаз.

Пресс-секретарь МИД пояснил, что белорусская сторона до этого призывала Варшаву и Вильнюс к объективной оценке событий, разворачивающихся в стране.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно подсчетам местной ЦИК, Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов. Позднее в стране начались массовые протесты в связи с несогласием с результатами выборов.

