Белоруссия попросила Литву и Польшу сократить число своих дипломатов в стране

02 октября, 17:37
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Польше и Литве предложили сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно. Установлен срок до 9 октября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
"Совершенно очевидно то, что мы довольно долго и терпеливо отслеживали все откровенно недружественные телодвижения в отношении нашей страны со стороны Польши и Литвы… В этой связи сегодня в МИД Беларуси вызваны послы Польши и Литвы", – заявил представитель дипмиссии Глаз.
Пресс-секретарь МИД пояснил, что белорусская сторона до этого призывала Варшаву и Вильнюс к объективной оценке событий, разворачивающихся в стране.
9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно подсчетам местной ЦИК, Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов. Позднее в стране начались массовые протесты в связи с несогласием с результатами выборов.
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