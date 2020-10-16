Белоруссия объявила Тихановскую в розыск за призывы к свержению строя

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Белоруссия объявила экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел.

В ведомстве сообщили, что подобные действия влекут за собой наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет. В МВД пояснили, что включение Тихановской в базу разыскиваемых лиц связано с тем, что ведомство "осуществляет формирование и ведение межгосударственного информационного банка" на основании соглашения между министерствами двух стран об обмене информацией.

Накануне Тихановская объявила, что у главы государства есть 13 дней для выполнения трех главных требований оппозиции. Речь идет об уходе с поста, прекращении насилия на улицах, а также освобождении политзаключенных.

Тихановская ранее заявляла, что хотела бы встретиться с Владимиром Путиным и понять, почему он поддерживает Александра Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом отмечал, что контактов между Путиным и Тихановской не планируется.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с проведением президентских выборов. Согласно их результатам, Лукашенко набрал 80,1% голосов, Тихановская – 10,12%.