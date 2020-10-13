В Госдуме назвали политическим терроризмом выдвинутый Тихановской ультиматум

Фото: ТАСС/Zuma

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев назвал ультиматум, который выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко его экс-соперница на выборах Светлана Тихановская, политическим терроризмом. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне Тихановская объявила, что у главы государства есть 13 дней для выполнения трех главных требований оппозиции. Речь идет об уходе с поста, прекращении насилия на улицах, а также освобождении политзаключенных.

Она заверила, что Белоруссию ожидают массовые протесты, национальная забастовка, блокировка дорог, если требования не будут исполнены.

"Когда хочешь поставить противнику шах и мат, а на самом деле просто портишь воздух. Впрочем, если серьезно, это уже натуральный политический терроризм", – отметил депутат Госдумы.

В Белоруссии продолжаются акции протеста. Они начались в связи с проведением 9 августа президентских выборов. Согласно их результатам, победу одержал Лукашенко, получивший 80,1% голосов.

Отмечалось, что Европейский союз не признает результаты голосования.

