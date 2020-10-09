Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании парламента Дании

06:26
Фото: TASS/EPA/JAKUB GAVLAK
Неизвестный выдал себя за бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую на онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента Дании.
Как говорится на сайте законодательного органа королевства, перед началом заседания, посвященного ситуации в Беларуси, претворявшийся Тихановской человек заявил, что у него не включается веб-камера.
Подвох удалось выявить только спустя 40 минут. В результате собрание пришлось тут же завершить. Председатель комитета по внешней политике Мартин Лидегаард выразил надежду, что это было "лишь грубая шутка".
В отчете указывается, что во время заседания не было сказано ничего, что могло бы нанести ущерб внешнеполитическому курсу страны.
Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.
После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которое продолжаются до сих пор. В результате противостояния с силовиками погибло несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.
В результате Тихановская покинула территорию Белоруссии и сейчас находится в Евросоюзе. В ЕС она провела ряд встреч с европейскими политиками на высшем уровне.
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