В МВД заявили, что дело против Тихановской в России не возбуждалось

14:47
Фото: AP/Kay Nietfeld/dpa
В России не возбуждали уголовного дела в отношении бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил ТАСС пресс-центр МВД РФ.
В полиции пояснили, что включение Тихановской в базу разыскиваемых лиц на сайте МВД связано с тем, что ведомство "осуществляет формирование и ведение межгосударственного информационного банка" на основании соглашения между министерствами двух стран об обмене информацией.
Ранее Светлану Тихановскую обнаружили в списке разыскиваемых МВД РФ. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – уточняется в базе данных ведомства.
Политика также объявили в розыск в Белоруссии. Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что розыск будет осуществляться и в России, так как речь идет о его межгосударственном характере.
Ранее Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с Владимиром Путиным и понять, почему он поддерживает Александра Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что контактов между Путиным и Тихановской не планируется.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с проведением президентских выборов. Согласно их результатам, Лукашенко набрал 80,1% голосов, Тихановская – 10,12%.
Европейский Союз также не признает результаты голосования. Недавно саммит интеграционного образования принял решение о введении санкций против Белоруссии. В черный список попали около 40 представителей властей РБ. Белоруссия также ввела ответные санкции против ЕС.
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