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Политика

15:45

Лукашенко назвал условия своего ухода из власти

за рубежом политика

Фото: ТАСС/Сергей Шелег/БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным условием его ухода из власти являются отсутствие протестных акций в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

"Второе условие – если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос у вас – из сторонников нынешнего президента – упасть не может", – сказал Лукашенко в ходе Всебелорусского народного собрания.

Ранее Лукашенко заявил, что готов защищать Белоруссию даже на танке, если это будет необходимо.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста. В результате противостояния с силовиками погибли несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.

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