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Политика

16:16

Лукашенко готов защищать Белоруссию на танке в случае необходимости – СМИ

за рубежом политика

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов защищать республику даже на танке, если это будет необходимо. Об этом сообщает агентство БелТА.

Глава государства подчеркнул, что расслабляться стране нельзя. Он также призвал не упрекать его в том, что он защищал Белоруссию.

"Нам люди никогда не простят нашей безалаберности. То, что мы действовали жестко, защищая свою страну, уже многие поняли. А остальные поймут. И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо – на танке, БМП, с автоматом в руках", – сказал Лукашенко.

Ранее он пообещал, что страна "не упадет на колени" в условиях неопределенности из-за коронавируса.

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