Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко", – говорится в сообщении.

Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. В частности, Путин и Лукашенко поговорили о взаимодействии в рамках Союзного государства. Кроме того, главы России и Белоруссии обсудили противодействие распространению коронавируса.

Ранее Лукашенко рассказал, что считает Путина своим другом. До этого он сообщал, что поддерживает Москву, так как ощущает нацеленное на Россию "острие атак" из-за границы.