Лукашенко назвал Путина своим другом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин является ему другом. Об этом стало известно из интервью в программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде.

"Да, я его (Путина) считаю своим другом", – сказал белорусский лидер.

При этом он сообщил, что "здороваться с колена" с президентом Украины Владимиром Зеленским не намерен, однако "зла на него не держит". Также Лукашенко подчеркнул значимость развития отношений с США.

Ранее Лукашенко рассказал, что не будет прививаться от коронавирусной инфекции COVID-19. Белорусский лидер заявил, что он в этом плане относится к "скептикам".

