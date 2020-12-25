Лукашенко сообщил о задержании террористической группы в Белоруссии

17:26
Фото: ТАСС/EPA/MAXIM GUCHEK/ POOL
Александр Лукашенко отметил успешную работу спецслужб в пресечении деятельности террористической группы в Белоруссии, сообщает RT.
"Готовили теракты по всей стране и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! Слава богу, что задержали", – сказал Лукашенко.
Он отметил, что все каналы злоумышленников были вскрыты.
"Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши их не накрыли, ох, нам бы Новый год был", – добавил президент Белоруссии.
Ранее в Белоруссии задержали 18-летнего студента, распространявшего личные данные силовиков. По данным правоохранителей, молодой человек также агитировал за участие в массовых беспорядках.
До этого в Белоруссии пресекли деятельность террористической группы, совершившей несколько нападений в Гродненской области.
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