Путин обеспокоен вмешательством во внутренние дела стран

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Владимир Путин заявил, что попытки вмешательства извне во внутренние дела разных государств, как правило, объясняются хорошими намерениями, однако именно ими "вымощена дорога в ад". Об этом сообщает ТАСС.
Президент России выразил обеспокоенность таким вмешательством, приведя в качестве примера ситуацию в Белоруссии. Путин отметил, что в любой стране могут возникать "движения или даже конфликты" на фоне различных политических событий, например выборов, но беспокоят не они, а "вмешательство извне: финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка".
"[Попытки вмешательства] всегда объясняют лучшими намерениями, а, как известно, "хорошими намерениями вымощена дорога в ад". Вот к чему ведут эти хорошие намерения и попытки вмешательства, и само вмешательство во внутренние дела других государств", – подчеркнул Путин.
Ранее Путин заявил, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление. Глава государства также отметил, что отношения республики и РФ не подвержены конъюнктуре.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. По данным ЦИК республики, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.
В дальнейшем в Белоруссии начались акции протеста. Кроме того, 26 октября Тихановская объявила о начале забастовки из-за отказа Лукашенко покинуть пост.
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