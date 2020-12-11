Лукашенко заявил о нацеленном на Россию "острие атак" из-за границы

Фото: ТАСС/ANDREI STASEVICH/BELTA/POOL/ЕРА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает Москву, так как ощущает нацеленное на Россию "острие атак" из-за границы.

"Для России сейчас непростые времена. На наших друзей и братьев нацелено острие атак из-за пределов. Это мы ощущаем и в Белоруссии", – приводит слова белорусского лидера РИА Новости.

Такое заявление Лукашенко сделал в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета и пожелал терпения Владимиру Путину.

Белорусский лидер также привел слова бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что Россия является стержнем интеграции на постсоветском пространстве.

В ноябре Александр Лукашенко говорил о необходимости усилить отношения Минска и Москвы. Он подчеркивал, что Белоруссия хочет иметь братские отношения с Россией.