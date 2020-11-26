Лукашенко поздравил Россию с успехом в прекращении боев в Карабахе

Фото: ТАСС/Сергей Шелег
Президент Белоруссии Александр Лукашенко позитивно оценил роль РФ в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, бойня в этом регионе прекратилась во многом благодаря действиям Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
"Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе, вы просто молодцы. Ясно, что без издержек не бывает. Критика будет, но то, что вы прекратили, – во многом благодаря России прекратилась эта бойня, что там не гибнут люди <...> И, в принципе, пусть в начале пути мы находимся там, но начали этот долгий путь к нормализации отношений на Кавказе, это очень позитивный и хороший знак", – заявил Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.
13 ноября президент РФ подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. 20 ноября в Степанакерт направили первые конвои с гуманитарной помощью. Всего МЧС доставляет в Нагорный Карабах 345 тонн гуманитарной помощи.
Верхняя палата французского парламента 25 ноября абсолютным большинством голосов поддержала резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха. За принятие документа проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания. В свою очередь, госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан выразил мнение, что признание Францией независимости НКР не имеет в себе пользы.
Сенат Франции потребовал признать независимость Нагорного Карабаха
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