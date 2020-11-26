Лукашенко отметил необходимость усилить отношения РФ и Белоруссии

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Отношения Минска и Москвы нужно усилить, интенсифицировать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Что касается белорусско-российских отношений, то, наверное, нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений", – приводит слова белорусского лидера РИА Новости.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия хочет иметь братские отношения с Россией. Он отметил, что ничего нового не сказал и всегда об этом говорил, просто не всегда, слушая его, "это хотели подчеркивать и повторять, особенно в России".

"Видимо, кому-то это было невыгодно. Но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений", – сказал он.

Президент Белоруссии выразил уверенность, что руководство РФ как раз хочет и предпочитает такие отношения.

Ранее Лукашенко рассказал, в каком случае он может покинуть свой пост. По его словам, отстранить от должности главы государства может только белорусский народ в соответствии с законом. Также белорусский лидер обратил внимание, что "в последнее время западные государства строят разные схемы воздействия на белорусскую власть". Все это делается, как считает Лукашенко, для "свержения существующего строя".

9 августа в Белоруссии прошли выборы главы государства. Александр Лукашенко баллотировался на пост президента в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента. Позднее результаты выборов спровоцировали массовые акции протеста.