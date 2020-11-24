Лукашенко рассказал, что отстранить его от власти способен только народ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, в каком случае он может покинуть свой пост. По его словам, отстранить от должности главы государства может только белорусский народ в соответствии с законами, сообщает RT.

"Президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально", – сообщил Лукашенко. Белорусский лидер подчеркнул, что отстранить от управления государством его можно только с помощью действующих законов и Конституции страны.

Кроме того, президент страны обратил внимание, что "в последнее время западные государства строят разные схемы воздействия на белорусскую власть". Все это делается, как считает Александр Лукашенко, для "свержения существующего строя".

9 августа в Белоруссии прошли выборы главы государства. Александр Лукашенко баллотировался на пост президента в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента. Позднее результаты выборов спровоцировали массовые акции протеста.