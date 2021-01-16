Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии затянулись из-за закрытых границ

16:52
Фото: AP Photo
Протесты в Белоруссии затянулись из-за закрытых границ, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде.
Она опубликовала видеофрагмент в своем Telegram-канале. Отрывок не вошел в интервью, которое было показано на телеканале "Россия 1".
Лукашенко подчеркнул, что по сравнению с предыдущими президентскими выборами ничего чрезвычайного не произошло. Растянутость во времени он объяснил примером с теми, кто ездит в Россию на заработки.
"Почему? Потому что даже вы закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда "выдавили", они здесь остались, а работать не хотят", – отметил глава Белоруссии.
Он отметил, что перевороты и сжигание машин происходят после каждых президентских выборов в стране. Лукашенко напомнил, что в 2010 году в Белоруссии проводился штурм Дома правительства.
Глава Белоруссии также обратил внимание на то, что Telegram-каналы резко преувеличивают количество протестующих. Он отметил, что в последнее время на демонстрации приходили от 10 до 12 тысяч, а в соцсетях сообщалось, что на улицы вышли 200 тысяч человек.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.
После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которые продолжаются до сих пор. В результате противостояния с силовиками погибли несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: