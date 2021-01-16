Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии затянулись из-за закрытых границ

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Протесты в Белоруссии затянулись из-за закрытых границ, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде.

Она опубликовала видеофрагмент в своем Telegram-канале. Отрывок не вошел в интервью, которое было показано на телеканале "Россия 1".

Лукашенко подчеркнул, что по сравнению с предыдущими президентскими выборами ничего чрезвычайного не произошло. Растянутость во времени он объяснил примером с теми, кто ездит в Россию на заработки.

"Почему? Потому что даже вы закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда "выдавили", они здесь остались, а работать не хотят", – отметил глава Белоруссии.

Он отметил, что перевороты и сжигание машин происходят после каждых президентских выборов в стране. Лукашенко напомнил, что в 2010 году в Белоруссии проводился штурм Дома правительства.

Глава Белоруссии также обратил внимание на то, что Telegram-каналы резко преувеличивают количество протестующих. Он отметил, что в последнее время на демонстрации приходили от 10 до 12 тысяч, а в соцсетях сообщалось, что на улицы вышли 200 тысяч человек.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которые продолжаются до сих пор. В результате противостояния с силовиками погибли несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.