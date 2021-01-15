МВД Белоруссии опровергло информацию о создании лагерей "для особо острокопытных"

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В МВД Белоруссии опровергли информацию о создании лагерей "для особо острокопытных", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя ведомства Ольгу Чемоданову.

"Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД являются охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью", – отметила Чемоданова.

Она добавила, что МВД руководствуется законом в своей работе.

Ранее оппозиционная организация бывших силовиков BYPOL опубликовала аудиозапись, сделанную 30 октября 2020 года. На нем якобы выступает замглавы внутренних дел Николай Карпенков перед личным составом управления МВД.

В аудиозаписи слышно, как "Карпенков" негативно отзывается о первом погибшем в ходе массовых протестов в Белоруссии Александре Тарайковском. Он называет его "пьяницей и дебилом", а также говорит, что он "умер от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь".

Также Карпенков объясняет, что нужно калечить агрессивных протестующих, а также упоминает создание лагеря "для особо острокопытных".

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует "драться" за страну, пока последний омоновец и настоящий врач не скажут, что он свое дело сделал. Президент РБ призвал не верить разговорам о том, что он делает Конституцию под себя, и пообещал, что в стране все будут решать граждане.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которые продолжаются до сих пор. В результате противостояния с силовиками погибли несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.