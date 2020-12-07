Лукашенко поручил местным властям трудоустроить тунеядцев

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил местным органам власти заняться тунеядцами, передает RT.

"Еще раз хочу подчеркнуть на злобу дня: немедленно на местном уровне заняться трудоустройством безработных. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать. Сегодня неработающий шатающийся человек – это не просто протестун на улице, это будущий преступник", – заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказал, в каком случае он может покинуть свой пост. Он отметил, что отстранить от должности главы государства его может только белорусский народ в соответствии с законом. Также белорусский лидер обратил внимание, что "в последнее время западные государства строят разные схемы воздействия на белорусскую власть". Все это делается, как считает Лукашенко, для "свержения существующего строя".

9 августа в Белоруссии прошли выборы главы государства. Александр Лукашенко баллотировался на пост президента в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента. Позднее результаты выборов спровоцировали массовые акции протеста в Белоруссии.

