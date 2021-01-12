Лукашенко отреагировал на санкции Запада против Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает санкции Запада против предприятий страны бандитскими. Об этом сообщает RT.

Новые ограничения в отношении ряда белорусских организаций и физлиц были введены Европейским союзом в декабре.

"Эти санкции Александр Лукашенко назвал бандитскими и поручил на уровне правительства выработать симметричный ответ", – говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующее заявление белорусский лидер сделал, когда общался с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком.

Ранее США ввели санкции против нескольких официальных лиц и организаций Белоруссии. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон ввел визовые ограничения для 39 лиц, которые причастны к подрыву демократии в Белоруссии.