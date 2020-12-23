США ввели санкции против нескольких официальных лиц и организаций Белоруссии

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Минфин США объявил о введении санкций в отношении первого заместителя руководителя МВД Белоруссии Геннадия Казакевича, Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, минского ОМОНа, спецподразделения КГБ "Альфа" и Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета. Об этом сообщает ТАСС.

В министерства пояснили, что причиной для введения санкций послужила причастность этих лиц и организаций к мошенничеству на президентских выборах в Белоруссии и последовавшему насильственному подавлению мирных протестов.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон ввел визовые ограничения для 39 лиц, которые причастны к подрыву демократии в Белоруссии.

Таким образом, ограничения коснутся 40 физических лиц и четырех структур из Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которые продолжаются до сих пор. В результате противостояния с силовиками погибли несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.