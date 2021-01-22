Лукашенко пообещал, что Белоруссия "не упадет на колени"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что страна "не упадет на колени" в условиях неопределенности из-за коронавируса, сообщает RT.

Он отметил, что не знает, как будет развиваться мировая экономика. При этом белорусский лидер заявил, что турбулентность происходит даже в "оплоте демократии".

Лукашенко подчеркнул, что 2021 год является особенным, и это надо учитывать. В связи с этим, по его словам, необходимо мобилизовать все, что имеется, а также браться за что-то новое.

"И ограниченность средств, и определенное давление со всех сторон: изнутри, извне. Мы, конечно, на колени не рухнем (это однозначно), но в развитии мы это должны учитывать", – заключил президент Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Они обсудили вопросы взаимодействия, в том числе в рамках Союзного государства. Также политики поговорили о противодействии распространению коронавируса.