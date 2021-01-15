Лукашенко высказался о санкциях Запада против Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о санкционном давлении Запада на республику, сообщают "Дни.ру".

По его словам, Белоруссия не заслужила того, чтобы в отношении нее вводили санкции.

Лукашенко подчеркнул, что в Евросоюзе "не дураки", они прекрасно понимают, что порядка трех тысяч предприятий завязаны на Белоруссии. Поэтому, как отметил белорусский лидер, никто не хочет, чтобы в республике произошел обвал экономики.

Также белорусский лидер заявил, что свет клином на ЕС не сошелся, нужно развивать партнерские отношения с рынками США и Азии.

"Денег сегодня в мире море. Их надо как-то связывать, все же это понимают", – заявил он.

12 января Лукашенко выразил мнение, что санкции Запада против предприятий страны являются "бандитскими".

Ранее США ввели санкции против нескольких официальных лиц и организаций Белоруссии. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон ввел визовые ограничения для 39 лиц, которые причастны к подрыву демократии в Белоруссии.