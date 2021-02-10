Песков сообщил о подготовке встречи Путина и Лукашенко

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Президент России Владимир Путин встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко. О подготовке встречи сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Встреча готовится. Сроки сообщим своевременно", – сказал представитель Кремля.

В январе президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. В частности, Путин и Лукашенко поговорили о взаимодействии в рамках Союзного государства. Кроме того, главы России и Белоруссии обсудили противодействие распространению коронавируса.