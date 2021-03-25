Австрия выдала России экс-чиновника Минкультуры Мазо по делу о мошенничестве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Экс-глава департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в мошенничестве, экстрадирован из Австрии в Россию по требованию Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Он обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере. Сегодня в сопровождении спецконвоя Борис Мазо будет доставлен в Москву", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале суд в Вене отказал защите Мазо в удовлетворении жалобы на решение о его экстрадиции в Россию. В Генпрокуратуре пояснили, что российская сторона представила необходимые сведения и дополнительные материалы для принятия окончательного решения о выдаче экс-чиновника.

"Благодаря большому объему проделанной работы, организованному тесному взаимодействию с австрийскими коллегами, а также оперативному представлению Генеральной прокуратурой РФ запрашиваемых австрийской стороной дополнительных сведений и материалов удалось добиться принятия окончательного решения о выдаче в Россию Мазо", – заявили в прокуратуре.

Мазо является фигурантом сразу двух громких расследований о масштабных хищениях в Минкультуры РФ. По так называемому делу реставраторов о хищении 100 миллионов рублей он избежал длительного срока и вышел на свободу сразу после оглашения приговора.

По второму делу он обвиняется в хищении 450 миллионов рублей. Суд выдал санкцию на заочный арест. К этому моменту Мазо покинул Россию.

Главным организатором этих афер следствие считает бывшего замминистра культуры Григория Пирумова. По версии следствия, фигуранты дела похитили всего около 900 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию Эрмитажа.

Сообщалось, что Мазо, предположительно, отмыл деньги, полученные в РФ незаконно, купив на фешенебельном курорте особняк за 4 миллиона евро.