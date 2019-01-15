Суд продлил арест бывшему замминистра культуры Пирумову

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бывший замминистра культуры Григорий Пирумов останется под арестом до 17 апреля. Такое решение вынес Басманный суд столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление судьи Евгении Николаевой.

Сторона защиты настаивала на избрании более мягкой меры пресечения. Поддержать экс-чиновника в зал суда пришли его родственники, а также священники, которые в перерывах заседания читали молитвы для поддержания морального духа.

Под стражей до 16 апреля также останется руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников.

В 2016 году Пирумова задержали по "делу реставраторов". По версии следствия, чиновник организовал и возглавил преступную группу для хищения госсредств, выделенных на реставрацию памятников культуры. В деле фигурировали контракты на реставрацию Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея космонавтики в Калуге. Ущерб от действий преступной группы составил не менее 50 миллионов рублей. Пирумов признал свою вину. В октябре 2017 году суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима. Чиновник был отпущен в зале суда, поскольку этот срок он провел в СИЗО.

В мае 2018 года Пирумов был задержан по второму уголовному делу. Его обвинили в хищении не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство зданий и фондохранилища "Государственного Эрмитажа". Еще одним фигурантом стал экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, которого арестовали заочно. Он объявлен в розыск.

Отмечалось также, что Эрмитаж заявил иск о компенсации более 856 миллионов рублей по этому делу. Размер требований музея ранее определил Арбитражный суд.