Арестованных в Анталье россиян освободили под подписку о невыезде

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Суд в Анталье освободил под подписку о невыезде семерых россиян, арестованных по подозрению в поджоге леса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ.

"Официальное уведомление о решении суда в генконсульство пока не поступило. По информации представителей защиты, россияне отпущены под подписку о невыезде до окончания судебного процесса", – сказал представитель ведомства.

До этого вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщал об освобождении граждан РФ, не уточнив о выбранном судом наказании.

Семерых российских туристов задержали в Анталье по подозрению в поджоге леса в районе Чагларджа во время их похода по маршруту, который проходит через территорию древней Ликии.

Россияне были заключили под стражу на время досудебного расследования обстоятельств инцидента. По словам адвоката, туристам грозило лишение свободы сроком от двух до семи лет.

