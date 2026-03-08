График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Фото: ТАСС/Сергей Ильин

Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Поздравление было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что женщинам "подвластно все", и пожелал им счастья и благополучия. Он отметил, что этот праздник в России всегда встречают с "самыми светлыми и теплыми чувствами".

По словам президента, щедрая, милосердная и мудрая женская душа делает мир лучше и добрее.

Также Путин подчеркнул особую роль материнской любви, которая остается в сердце человека на всю жизнь, согревает, придает сил и умножает радость.

Глава государства заявил, что женщины умеют сочетать стойкость и нежность, а их стремление создать лучшее будущее для детей вдохновляет всех идти только вперед. В завершение Путин пожелал россиянкам счастья с близкими, успехов во всех важных делах, а также здоровья и благополучия им и их семьям.

До этого в преддверии 8 Марта Путин в Екатерининском зале Кремлевского Сенатского дворца встретился с женщинами разных профессий и поздравил их с наступающим праздником. На мероприятии присутствовали военнослужащие, представительницы интеллигенции, СМИ и военные корреспонденты.

