Песков поздравил женщин кремлевского пула с наступающим 8 Марта

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил женщин кремлевского пула с наступающим Международным женским днем, 8 Марта.

Он обратился к журналисткам во время общения с прессой и пожелал им счастья, хорошего настроения, а также "больше улыбок".

Песков отметил, что поздравляет всех женщин, которые вместе с представителями администрации президента участвуют в ежедневной работе кремлевского пула.

В преддверии Международного женского дня Владимир Путин тоже обратился с теплыми словами к женщинам России. В торжественной обстановке Екатерининского зала Кремлевского Сенатского дворца он встретился с выдающимися представительницами различных профессий.

Телебашни РТРС 8 Марта будут подсвечены тематической архитектурно-художественной подсветкой. Например, на медиафасаде Останкинской телебашни в Москве будет транслироваться поздравительная открытка с надписью "8 Марта. С праздником!"