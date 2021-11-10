Россиянина задержали за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу

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Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
Гражданина РФ задержали за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пограничную стражу Польши.
Уточняется, что за последний день зафиксировали почти 600 попыток нелегального перехода границы Польши со стороны Белоруссии.
"За пособничество в нелегальной миграции были задержаны гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы", – говорится в сообщении.
В понедельник, 8 ноября, белорусский госпогранкомитет сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей.
Ситуацию в ведомстве назвали крайне тяжелой. В этот же день стало известно, что польские пограничники для сдерживания мигрантов использовали слезоточивый газ.
Министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил, что прорвавшиеся в ночь на 10 ноября в Польшу нелегальные мигранты были задержаны.
Нелегальные мигранты штурмуют польскую границу
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