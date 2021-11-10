Всех прорвавшихся в Польшу нелегалов задержали

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Министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил, что прорвавшиеся минувшей ночью в Польшу нелегальные мигранты были задержаны. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это была неспокойная ночь. Было много попыток прорыва", – сказал Блащак в эфире Польского радио.

Информация о дальнейшей судьбе задержанных не озвучивалась.

Накануне две большие группы нелегальных мигрантов смогли проникнуть на территорию Польши.

В понедельник, 8 ноября, белорусский госпогранкомитет сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей.

Ситуацию в ведомстве назвали крайне тяжелой. В этот же день стало известно, что польские пограничники для сдерживания мигрантов использовали слезоточивый газ.