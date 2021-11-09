Лукашенко назвал шантажом борьбу Польши против мигрантов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с мигрантами на границе с Польшей и Литвой.

"Мы с вами люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью, выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж", – приводит его слова "БелТА".

Лукашенко добавил, что Белоруссия спокойно противостоит этому, и заявил, что в случае ошибки в водоворот будет вовлечена и Россия.

"А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести", – отметил президент, подчеркнув, что белорусская сторона знает свое место, но на колени не встанет.

Ранее польская сторона обвинила белорусские власти в переброске нелегальных мигрантов.

Позднее погранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе остаются более двух тысяч беженцев. При этом пресс-секретарь польского правительства заявил, что в непосредственной близости от границы Польши находятся от 3 до 4 тысяч человек. Мигранты установили палатки и зажгли костры.