Белорусские пограничники сообщили о польской военной технике вблизи лагеря мигрантов

Фото: ТАСС/Леонид Щеглов/"БелТА"

Польша выстроила военную технику на границе с Белоруссией на фоне ситуации с мигрантами с Ближнего Востока. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"В настоящий момент напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, стянута техника, в том числе и боевая", – говорится в сообщении.

В погранкомитете уточнили, что минувшей ночью польские военные пытались оказывать на беженцев психологическое давление. Для этого использовались громкоговорители, прожекторы и стробоскопы. Некоторым из мигрантов стало плохо в результате применения слезоточивого газа.

В настоящее время, по словам белорусских пограничников, мигранты не предпринимают агрессивных действий, они находятся в тяжелом физическом и моральном состоянии. Кроме того, на территории лагеря отсутствуют нормальные условия для проживания: не хватает еды, некоторым людям приходится спать на холодной земле.

8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. В Сети появилось видео, на котором запечатлена большая группа людей с багажом, следующая по трассе в Гродненской области Белоруссии.

Польская сторона обвинила белорусские власти в переброске нелегальных мигрантов.

Позднее погранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе остаются более двух тысяч беженцев. При этом пресс-секретарь польского правительства заявил, что в непосредственной близости от границы Польши находятся от 3 до 4 тысяч человек. Мигранты установили палатки и зажгли костры.

