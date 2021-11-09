Польша может ввести санкции против РФ из-за миграционного кризиса – эксперт

Фото: ТАСС/Юрий Шамшур
На фоне ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе Варшава может ввести санкции в отношении России. Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Вадима Волобуева.
"Правящая партия (Польши. – Прим. ред.) говорит, что якобы Россия виновата в кризисе, потому что они рассматривают Лукашенко как марионетку Кремля, дескать, он ничего не делает без ведома России. Так что я вполне допускаю, что санкции могут быть направлены против РФ", – объяснил он.
По его словам, в отношении белорусских властей, в частности президента Лукашенко, Польша уже ввела максимально жесткие санкции, поэтому в случае с Минском речь, вероятно, будет идти о разрыве дипломатических отношений.
Ранее польский МИД призвал ввести санкции в отношении всех, кто причастен к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это заявление, отметила, что в таком случае санкции необходимо вводить и против Джорджа Буша-младшего, а также Пентагона, которые ответственны за вторжение в Ирак 18 лет назад.
8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. В Сети появилось видео, на котором запечатлена большая группа людей с багажом, следующая по трассе в Гродненской области Белоруссии.
Польская сторона обвинила белорусские власти в переброске нелегальных мигрантов.
Позднее погранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе остаются более двух тысяч беженцев. При этом пресс-секретарь польского правительства заявил, что в непосредственной близости от границы Польши находятся от 3 до 4 тысяч человек. Мигранты установили палатки и зажгли костры.
Нелегальные мигранты штурмуют польскую границу
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