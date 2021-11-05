В Берлине погиб сотрудник российского посольства – СМИ

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Сотрудник посольства России в Германии погиб в Берлине, выпав из окна посольского комплекса. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

По информации журнала, погибшему дипломату было 35 лет. Утром 19 октября его тело обнаружили полицейские, охраняющие здание российской дипмиссии. Они попытались реанимировать мужчину, но тот скончался.

"Очевидно, мужчина выпал из окна верхнего этажа посольского комплекса на Беренштрасе в берлинском районе Митте. 35-летний гражданин, согласно официальному дипломатическому списку, аккредитован в Берлине с лета 2019 года как второй секретарь посольства", – говорится в публикации.

Отмечается, что немецкие службы безопасности считают, что погибший был неофициальным сотрудником ФСБ. Других подробностей инцидента не приводится. В российском посольстве пока не прокомментировали эти данные.

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что спецслужбы Турции задержали шесть человек по подозрению в шпионаже. При себе у них нашли паспорта Российской Федерации. По информации телеканала, в ходе досмотра у задержанных также обнаружили оружие. CNN Turk утверждает, что злоумышленники планировали нападения на иностранцев с целью получения секретной информации.