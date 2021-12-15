В Германии осудили россиянина за убийство гражданина Грузии в Берлине

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В Германии суд приговорил россиянина к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине. Об этом сообщает "Интерфакс".

Суд указал на особую тяжесть содеянного.

В РФ считают, что погибший – террорист, который участвовал в вооруженном конфликте в Чечне. Генпрокуратура и правительство Германии со своей стороны полагают, что убийство заказали российские власти или руководство Чечни.

Генпрокуратура Германии считает, что некий Вадим К. получил задание о его ликвидации от российских госведомств. В ведомстве сообщили, что убитый ранее участвовал в боевых действиях в Чечне с 2000 по 2004 год. В 2015 году он уехал из Грузии и прибыл в Германию, где искал убежище.

В России причастность к убийству отрицают.

Трагедия произошла в августе 2019 года в Берлине. Тогда был убит 40-летний гражданин Грузии. Преступник выстрелил в свою жертву, после чего выбросил оружие в реку и попытался скрыться. Через несколько дней полиция задержала россиянина, которого подозревают в совершении преступления.

Владимир Путин отмечал, что убитый в Берлине гражданин Грузии был одним из организаторов взрывов в московском метро. По его словам, "это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе". Он напомнил, что только в одном из организованных им терактов погибли 98 человек.

