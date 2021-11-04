В датском порту задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе"

Фото: rv.ocean.ru

Датские власти задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе". Об этом РИА Новости рассказали в посольстве России в Копенгагене.

Известно, что инцидент произошел 1 ноября во время заправки на рейде порта Скаген.

"Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС "Академик Иоффе", – сообщили в диппредставительстве.

В посольстве отметили что судно ходит под флагом России и находится в собственности государства, однако в настоящий момент его в научных целях использует Институт океанологии имени П. П. Ширшова.

Уточняется, что с "Академика Иоффе" изъяли судовые документы. В настоящий момент посольство получило и передало в российский МИД копии судебных решений, на основании которых задержали судно. Иск в отношение судна подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd.

В настоящий момент на борту находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. При необходимости им будет оказана консульская помощь.

Ранее сообщалось, что шесть человек, четверо из которых россияне, задержаны в Стамбуле в рамках расследования о ведении незаконной разведывательной деятельности. Российские загранучреждения в официальном порядке обратились к турецкой стороне для получения необходимых разъяснений.