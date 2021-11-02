Летевший из Будапешта в Москву самолет совершил посадку в Киеве

Фото: flightradar24.com

Самолет авиакомпании Wizz Air, летевший из Будапешта в Москву, совершил посадку в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную авиакомпании.

"Рейс был перенаправлен из Москвы в Киев. Самолет приземлился в Киеве. Пока что информации нет, когда он будет отправляться в Москву", – говорится в сообщении.

Причину посадки в авиакомпании сообщать отказались. Также нет данных о том, где сейчас находятся пассажиры воздушного судна.

"Это конфиденциальная информация", – добавили в справочной.

Ранее более 200 авиарейсов были задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за тумана. В Нижнем Новгороде образовался затор из лайнеров, которые не смогли приземлиться в столице.

В настоящий момент столичные аэропорты работают в штатном режиме с учетом нынешних погодных условий.

