Летевший из Будапешта в Москву самолет совершил посадку в Киеве

Фото: flightradar24.com
Самолет авиакомпании Wizz Air, летевший из Будапешта в Москву, совершил посадку в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную авиакомпании.
"Рейс был перенаправлен из Москвы в Киев. Самолет приземлился в Киеве. Пока что информации нет, когда он будет отправляться в Москву", – говорится в сообщении.
Причину посадки в авиакомпании сообщать отказались. Также нет данных о том, где сейчас находятся пассажиры воздушного судна.
"Это конфиденциальная информация", – добавили в справочной.
Ранее более 200 авиарейсов были задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за тумана. В Нижнем Новгороде образовался затор из лайнеров, которые не смогли приземлиться в столице.
В настоящий момент столичные аэропорты работают в штатном режиме с учетом нынешних погодных условий.
Более 200 авиарейсов задержали в аэропортах Москвы из-за тумана
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