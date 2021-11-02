В Росавиации сообщили о штатной работе столичных аэропортов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные аэропорты работают в штатном режиме с учетом нынешних погодных условий, сообщает пресс-служба Росавиации.
"Аэропорты Москвы работают в штатном режиме с учетом текущих погодных условий", – говорится в сообщении.
Ранее в Роспотребнадзоре перечислили права пассажиров при задержке авиарейсов. Так, пассажир может отказаться от полета и потребовать возмещение убытков.
В случае отказа перевозчик обязан вернуть стоимость билета, так как ситуация считается вынужденной. Кроме того, пассажир может попросить возместить убытки, если сорвались заранее оплаченные экскурсии.
При ожидании более двух часов пассажиры имеют право на прохладительные напитки, бесплатное хранение багажа и два телефонных звонка, а взрослым с детьми до 7 лет должна быть предоставлена комната матери и ребенка.
В Москве было задержано и отменено свыше 200 авиарейсов. Наибольшее количество корректировок случилось в Шереметьево. Там задержали 51 рейс, а отменили 15.
В ночь с 1 на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. Автолюбителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт, а пешеходам – воспользоваться светоотражателями.
Более 200 авиарейсов отменено и задержано из-за тумана в Москве
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