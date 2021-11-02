Транспортная прокуратура начала проверку после задержек авиарейсов в Москве

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с отменами и задержками рейсов в столичных аэропортах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники транспортной прокуратуры проверят соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров и предоставления им услуг, которые предусмотрены федеральными авиационными правилами. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры.

Кроме того, столичные аэропорты проверит Роспотребнадзор.

"В связи с задержкой рейсов в аэропортах Москвы из-за погодных условий Роспотребнадзор проверит соблюдение антиковидных мер в местах размещения пассажиров, залах ожидания и других общественных помещениях аэропортов", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали и отменили более 200 авиарейсов. Наибольшее количество корректировок случилось в Шереметьево. Там задержали 51 рейс, а отменили 15.

Также стало известно, что в Москве из-за густого тумана более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы.

В ночь с 1 на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. Автолюбителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт, а пешеходам – воспользоваться светоотражателями.

