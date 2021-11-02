Более 200 авиарейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Из-за тумана в Москве отменено и задержано более 200 авиарейсов
В аэропортах Москвы задержано и отменено свыше 200 рейсов, следует из данных портала "Яндекс.Расписания".
К 10:30 вторника, 2 ноября, в аэропорту Внуково задержали 61 рейс, 5 вылетов были отменены.
В Домодедово изменили время вылета для 59 рейсов. Еще 14 самолетов не взлетят там вовсе. Аналогичная ситуация сложилась и в аэропорту Шереметьево. Там задержали 51 рейс, а отменили – 15.
Ранее сообщалось, что в Москве из-за густого тумана более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы. В Росавиации отметили, что вылет самолетов должен состояться после улучшения погодных условий.предупредили в МЧС. Время предупреждения продлили до 14:00 вторника. Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности.
В ГИБДД рекомендовали водителям отказаться от поездок на личных авто в Москве из-за тумана.
Эколог Антон Хлынов объяснил появление аномально густого тумана, который опустился на Москву. По его словам, атмосферные аномалии, связанные с погодными условиями и температурой из-за сезона, когда воздух днем прогревается, к вечеру охлаждается, намного сильнее, чем в жаркую погоду летом.
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