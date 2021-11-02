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Москва 24

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Транспорт

08:05

Более 100 авиарейсов задержали и отменили в Москве

транспорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отмены и задержки вылетов самолетов происходят в аэропортах Москвы, следует из данных портала "Яндекс.Расписания".

По имеющейся информации, на данный момент в Москве задержано и отменено 102 авиарейса.

Наибольшее количество корректировок случилось в Шереметьево. Там изменили время вылета для 29 рейсов. При этом 15 лайнеров не поднимутся в воздух вовсе.

В аэропорту Домодедово сообщили о задержке вылета 20 самолетов. Еще 16 рейсов там были отменены.

В свою очередь, во Внуково задержали 16 лайнеров, при этом 6 отменили.

Предполагается, что причиной корректировок мог стать сильный туман. При этом официального подтверждения этой информации нет.

О тумане с видимостью 200–700 метров жителей столицы ранее предупреждали в МЧС. Ожидалось, что туман будет сохраняться до 10:00 вторника, 2 ноября.

В МЧС рекомендовали водителям быть предельно внимательными, а пешеходам советовали обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Кроме того, Гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за тумана.

Видимость в некоторых районах столицы может упасть до 200 метров

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