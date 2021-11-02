Более 100 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Отмены и задержки вылетов самолетов происходят в аэропортах Москвы, следует из данных портала "Яндекс.Расписания".
По имеющейся информации, на данный момент в Москве задержано и отменено 102 авиарейса.
Наибольшее количество корректировок случилось в Шереметьево. Там изменили время вылета для 29 рейсов. При этом 15 лайнеров не поднимутся в воздух вовсе.
В аэропорту Домодедово сообщили о задержке вылета 20 самолетов. Еще 16 рейсов там были отменены.
В свою очередь, во Внуково задержали 16 лайнеров, при этом 6 отменили.
Предполагается, что причиной корректировок мог стать сильный туман. При этом официального подтверждения этой информации нет.
О тумане с видимостью 200–700 метров жителей столицы ранее предупреждали в МЧС. Ожидалось, что туман будет сохраняться до 10:00 вторника, 2 ноября.
В МЧС рекомендовали водителям быть предельно внимательными, а пешеходам советовали обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
Кроме того, Гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за тумана.
Видимость в некоторых районах столицы может упасть до 200 метров
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