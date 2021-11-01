Москвичей предупредили о минусовой температуре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В ночь на 2 ноября столбик термометра в столице опустится ниже нуля из-за смены циркуляции воздушных масс. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Сегодня ночью температура в Москве будет отрицательная, а по области даже опустится до -5 градусов", – сказал метеоролог.
Он пояснил, что на смену воздушным массам юга Атлантики придут воздушные массы с юго-востока (из Казахстана).
Вильфанд до этого рассказывал, что в ноябре на 90% территории РФ выпадет около нормы осадков, дефицит прогнозируется на севере Приволжского федерального округа, в Свердловской области, на Чукотке и Камчатке. Избыток осадков ожидается и в Хакасии, на юге Иркутской области и на Таймыре.
Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана.
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