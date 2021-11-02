Эколог разъяснил появление сильного тумана в Москве

Фото: телеграм-канал Baza
Эколог Антон Хлынов объяснил появление аномально густого тумана, который опустился на Москву, сообщает газета "Известия".
Специалист подчеркнул, что обычно любые взвеси в атмосфере, особенно если они имеют техногенное происхождение, опасны, как и слишком застойный и влажный воздух.
По словам Хлынова, атмосферные аномалии, связанные с погодными условиями и температурой из-за сезона, когда воздух днем прогревается, к вечеру охлаждается, намного сильнее, чем в жаркую погоду летом.
Эксперт пояснил, что по этой причине туман оседает, оказывается переувлажненным, и в мелких частицах влаги содержатся твердые мелкодисперсные взвеси, которые появляются от действия техногенных факторов.
В Москве таких факторов два, убежден Хланов. Первый – загрязнение воздуха автомобилями, число которых в столице составляет около четырех миллионов. Второй – огромное количество запечатанных земель от большого количества строек и обилия поверхностей с уничтоженным травостоем, что наблюдается в Подмосковье.
В заключение специалист заявил, что чем больше этого будет, тем сильнее будет загрязнена атмосфера и тем больше будет природных аномалий.
Ранее департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы призвал столичных автовладельцев быть внимательными за рулем из-за тумана. В ведомстве также призывают водителей соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на пользование гаджетами.
О тумане с видимостью 200–700 метров жителей столицы предупреждает и МЧС. Ожидается, что туман будет сохраняться до 10:00 2 ноября.
Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности из-за тумана.
Жителей Подмосковья предупредили о тумане
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