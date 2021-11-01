Столичных водителей призвали к внимательности из-за тумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы призвал столичных автовладельцев быть внимательными за рулем из-за тумана, прогнозируемого в ночь на 2 ноября. Соответствующее сообщение разместили в телеграм-канале Дептранса.

В ведомстве также призывают водителей соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на пользование гаджетами.

О тумане с видимостью 200–700 метров жителей столицы предупреждает и МЧС. Ожидается, что туман будет сохраняться до 10:00 2 ноября.

В МЧС также рекомендовали водителям быть предельно внимательными, а пешеходам посоветовали обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. В настоящий момент из-за низкой видимости в аэропортах Москвы задержали и отменили более 30 рейсов.

