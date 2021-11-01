Свыше 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за тумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Причиной изменений стал туман. Больше всего корректировок в расписание внесли в Домодедово. Там отменили 12 рейсов, еще четыре задержали.

В Шереметьево задерживаются три вылета, еще девять самолетов не поднимутся в небо вовсе. Кроме этого, четыре авиарейса задержали в Домодедово, там же отменили еще три отправления.

Ранее Гидрометцентр РФ объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Период предупреждения будет действовать с 21:00 1 ноября до 09:00 2 ноября.

