В Москве из-за тумана более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы

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В Москве из-за густого тумана более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Росавиации.

"По данным на 08:30 по московскому времени: <...> Шереметьево – туман. Посадка на запасных аэродромах 4 рейсов <...>. Внуково – туман. Посадка на запасных аэродромах 20 рейсов <...>. Домодедово – туман. Посадка на запасных аэродромах 10 рейсов", – сказала она.

В Росавиации отметили, что вылет самолетов должен состояться после улучшения погодных условий. Столичные аэропорты работают штатно.



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Ранее сообщалось, что в связи с сильным туманом в столичных аэропортах задержали и отменили более 100 авиарейсов

О тумане с видимостью 200–700 метров жителей столицы предупредили в МЧС. По данным ведомства, он будет сохраняться до 11:00 2 ноября. Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности.

В ГИБДД рекомендовали водителям отказаться от поездок на личных авто в Москве из-за тумана.

Эколог Антон Хлынов объяснил появление аномально густого тумана, который опустился на Москву. Специалист подчеркнул, что обычно любые взвеси в атмосфере, особенно если они имеют техногенное происхождение, опасны, как и слишком застойный и влажный воздух.