Синоптик рассказал, когда рассеется туман над Москвой

"Максимальная температура – плюс 5–7, по области – до плюс 8 тепла. Ветер юго-восточный, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба", – приводит его слова ТАСС.
Синоптик также отметил, что до конца недели в столице установится достаточно теплая для ноября, но пасмурная и дождливая погода. Леус пояснил, что это обусловлено вторжением влажного и теплого атлантического воздуха.
Он уточнил, что в среду, 3 ноября, в Москве ожидается 7–8 градусов тепла, на следующий день – до плюс 10, а к концу недели в столице потеплеет до плюс 12 градусов.
О тумане с видимостью 200–700 метров жителей столицы предупредили в МЧС. По данным ведомства, он будет сохраняться до 11:00 2 ноября. Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности.порекомендовали водителям отказаться от поездок на личных авто в Москве из-за тумана.
В столичных аэропортах задержали и отменили более 100 авиарейсов. Также свыше 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Москве.
Эколог Антон Хлынов объяснил появление аномально густого тумана, который опустился на Москву. Специалист подчеркнул, что обычно любые взвеси в атмосфере, особенно если они имеют техногенное происхождение, опасны, как и слишком застойный и влажный воздух.
Жители столицы поделились кадрами густого тумана
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