Синоптик рассказал, когда рассеется туман над Москвой

Видео: Москва 24

Густой туман над Москвой должен рассеяться к 10–11 часам утра, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Максимальная температура – плюс 5–7, по области – до плюс 8 тепла. Ветер юго-восточный, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба", – приводит его слова ТАСС.

1 из 6

Синоптик также отметил, что до конца недели в столице установится достаточно теплая для ноября, но пасмурная и дождливая погода. Леус пояснил, что это обусловлено вторжением влажного и теплого атлантического воздуха.

Он уточнил, что в среду, 3 ноября, в Москве ожидается 7–8 градусов тепла, на следующий день – до плюс 10, а к концу недели в столице потеплеет до плюс 12 градусов.

О тумане с видимостью 200–700 метров жителей столицы предупредили в МЧС. По данным ведомства, он будет сохраняться до 11:00 2 ноября. Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности.

Видео: телеграм-канал "Что там в Москве?"

В ГИБДД порекомендовали водителям отказаться от поездок на личных авто в Москве из-за тумана.

В столичных аэропортах задержали и отменили более 100 авиарейсов. Также свыше 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Москве.

Эколог Антон Хлынов объяснил появление аномально густого тумана, который опустился на Москву. Специалист подчеркнул, что обычно любые взвеси в атмосфере, особенно если они имеют техногенное происхождение, опасны, как и слишком застойный и влажный воздух.