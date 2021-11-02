Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность и до +9 градусов тепла ожидается в столичном регионе во вторник, 2 ноября, сообщает портал "Метеоновости".

При переменной облачности максимальная температура воздуха в Москве составит +5...+7 градусов тепла. По области воздух прогреется до +9 градусов.

Будет дуть слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр России предупреждал, что в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Отмечалось, что предупреждение действует с 21:00 1 ноября до 09:00 2 ноября.

Также стало известно, как долго продлится период аномального тепла в Москве. По прогнозу Вильфанда, температура воздуха будет выше нормы на 5 градусов, а в отдельные дни – на 9–10 градусов.